18-jarige uit Izegem staat terecht voor slagen en verwijten aan agenten in Roeselaarse centrum

Opgefokt door een hele namiddag pintjes drinken en een ruzie aan het Stationsplein in Roeselare haalde een amper 18-jarige jongeman uit Izegem uit naar de agenten die hem controleerden. Hij stond daarom via de snelrechtprocedure al voor de rechter in Kortrijk terecht en riskeert meteen al zes maanden cel en een boete.

Op 26 februari liep S.L. wat verdwaasd en opgefokt van het Stationsplein richting het centrum van Roeselare. Hij had met enkele vrienden enkele uren pintjes gedronken in de buurt van het station en had het daar aan de stok gekregen met een groepje van Afrikaanse origine. Bij de politie liep een melding binnen over amok en precies daarom patrouilleerden de agenten in het centrum.

Vreemd gedrag

Het vreemde gedrag van S.L. viel hen op en resulteerde in een controle. Maar daar was de jongeman, die ook al tijdens zijn jeugd met diefstallen en drugs te maken kreeg, niet mee opgezet. Hij haalde uit met zijn vuist, slingerde verwijten in het rond en deelde ook nog een elleboogstoot uit. Hij bleek ook wat cannabis op zak te hebben. “Ik heb er veel spijt van”, klonk het voor de rechtbank. “Ik woonde alleen in Izegem maar eigenlijk was dat te eenzaam. Ik ga opnieuw bij mijn moeder in Roeselare wonen en werk op interimbasis.”

Hij vroeg er zonder straf of een werkstraf van af te kunnen komen. Vonnis op 4 mei. (LSi)