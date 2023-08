18-jarige breekt binnen in tal van jeugdlokalen: “Ik verveelde mij”

Heel wat jeugdbewegingen in de ruime omgeving van Kortrijk kregen in maart en april van dit jaar ongewenst bezoek in hun lokalen. Een 18-jarige jongeman gaf de feiten toe en riskeert twee jaar cel. “Ik verveelde mij en had niet veel zin om te werken”, verklaarde hij zelf aan de rechter.

Chiro Sint-Michiel, KSA Leiezonen, Chiro Stiene, KSA Peter Benoit, Chiro Zandberg, … het is maar een greep uit de lange lijst aan slachtoffers die K.A. maakte. In totaal moet hij zich verantwoorden voor 17 diefstallen of pogingen daartoe. Een aantal van de feiten pleegde hij samen met twee minderjarige daders en de 20-jarige Y.C.

Op 10 maart werden de vier verdachten op heterdaad betrapt na een inbraak in de lokalen van KSA Kuurne. Dit bleek echter nog maar het topje van de ijsberg te zijn. K.A. zwoer eerst op het hoofd van zijn moeder dat hij geen andere feiten pleegde maar bekende later diefstallen waarvan het gerecht nog niet eens op de hoogte was. K.A. was pas 18 en had geen verleden bij de jeugdrechtbank. Na zijn eerste arrestatie werd hij vrijgelaten onder voorwaarden maar nauwelijks vier dagen later sloeg hij opnieuw toe. “Dit sloeg zowel ons als zijn eigen advocaat met verstomming”, zei het Openbaar Ministerie. Hij graaide ook enkele honderden euro’s uit de kassa van cc Het Spoor in Harelbeke.

Niet veel zin om te werken

In de rechtbank maakte de tiener bovendien geen al te best indruk. “Ik had niet veel zin om te gaan werken en door de verveling koos ik ervoor om te gaan stelen”, verklaarde hij tegen de rechter. “Bij jeugdlokalen is dat het gemakkelijkst. Ik wou niet veel moeite doen en ook niets al te erg op mijn strafblad hebben.”

“Dit zijn wel degelijk erge feiten”, probeerde de rechter de beklaagde duidelijk te maken. “Er zijn 17 tenlasteleggingen en er is twee jaar cel gevorderd. Jeugdbewegingen hebben het al niet breed, dit is onaanvaardbaar.”

De andere meerderjarige beklaagde is dakloos en zit daarom al vijf maanden in voorhechtenis. Hij houdt vol dat hij bij sommige inbraken niet aanwezig was. “In november vorig jaar verloor hij zijn woning in Wervik en zijn ouders willen hem niet terug in huis nemen”, zei zijn advocaat. “Hij was bij de feiten niet de man met het plan, hij ging gewoon mee, soms enkel op zoek naar een slaapplaats.”

Houten platen ingetrapt

Bij een van de getroffen jeugdbewegingen, Chiro Zandberg uit Harelbeke, was de inbraak door K.A. helaas geen alleenstaand feit. “Sinds februari is er al zeven keer bij ons ingebroken”, zegt hoofdleidster Marit Naessens (22).

“De laatste keer was onlangs nog, toen we op kamp waren. Verschillende ruiten zijn vervangen door houten platen maar die worden dan ook weer ingetrapt. Veel buit is er nooit want we laten geen waardevolle spullen achter in onze lokalen. Er was wel eens een inbreker die zijn hand sneed aan het glas en ontsmettingsmiddel uit onze EHBO-koffer nam. Het is hier nochtans een openbaar domein, ze zijn al bij ons binnen geweest terwijl er buiten kinderen speelden. Ik vind het erg om te horen dat de beklaagde nu zei dat hij het uit verveling deed. Wij gaan naar de Chiro, de inbrekers zouden beter ook een hobby zoeken om zich nuttig bezig te houden.”