16 maanden celstraf en contactverbod voor dertiger na vuistslag aan vriendin

Een 36-jarige man uit Waregem mag geen contact meer nemen met zijn ex-vriendin en moet zich voor zijn agressie- en drugsprobleem laten begeleiden. Pas dan zal de helft van de 16 maanden celstraf die hij van de rechter kreeg voorwaardelijk blijven. Hij kreeg die straf omdat hij het meisje een vuistslag gaf in de auto.

Op 6 april schoof Rida L. met zijn vriendin aan de drive-in aan bij Burger King in Kuurne. Er ontstond ruzie waarbij L. prompt in haar gezicht spuwde en een beker cola over haar uitgoot. Daarna gaf hij haar ook een vuistslag. L. bekende dat hij de beker cola uitgoot maar ontkende te hebben geslagen. Bedreigingen in een opgenomen gesprek waren volgens hem ook niet van hem afkomstig. L. is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij liep al 45 veroordelingen op. De rechter achtte de slagen en de bedreigingen wel degelijk bewezen en gaf hem naast de celstraf ook nog een boete van 1.000 euro. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 750 euro betalen. (LSi)