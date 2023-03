16 maanden cel voor Hoogledenaar na gewelddadige diefstal in Lab9 Roeselare

Een 34-jarige Letse winkeldief uit Hooglede is door de rechter in Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden na een gewelddadige diefstal bij Lab9 Store in Roeselare. Hij kon betrapt worden en duwde tijdens zijn vlucht op straat een toevallige passante omver. De vrouw liep een hersenbloeding en schedelbreuk op.

Op 24 december 2022 probeerde Kaspars G. met een koptelefoon uit de winkel in Roeselare weg te lopen. Hij kon betrapt worden, liep weg maar duwde op straat een vrouw omver om te kunnen vluchten.

Schedelbreuk

De vrouw kwam kwalijk ten val, met haar achterhoofd op de grond. Ze liep daarbij een schedelbreuk, hersenbloeding en -schudding op. “Belangrijkste gevolg is dat ze bijna geen reuk of smaak meer heeft”, aldus de advocaat van het slachtoffer.

Kaspars G. liep ook in het buitenland al veroordelingen op. Tien van de 16 maanden celstraf sprak de rechter als effectieve celstraf uit. G. daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk. (LSi)