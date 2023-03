15 maanden en zo’n 70.000 euro schadevergoeding voor zwartrijder na vuistslag aan treinbegeleider aan Kortrijkse station: “Een jaar mijn job niet kunnen uitoefenen”

Een treinreiziger uit Waregem moet aan HR Rail, NMBS en treinbegeleider Jeremy Soudant (34) uit Oudenaarde een schadevergoeding van zo’n 70.000 euro betalen. Omdat hij in april 2018 Jeremy een vuistslag gaf aan het station van Kortrijk. De rechter veroordeelde de agressieveling bijna vier jaar later tot een celstraf van vijftien maanden, waarvan vijf maanden effectief. “Vorige zomer ben ik opnieuw aangevallen, met een mes dit keer”, getuigt Jeremy.

Op 30 april 2018 zat Eduard M.N. met zijn zwangere vriendin met luide muziek in de trein tussen Waregem en Kortrijk in eerste klasse. Treinbegeleider Jeremy Soudant was die dag controleur op de trein en vroeg het koppel de muziek stiller te zetten. Bovendien bleken ze niet over een geldig vervoersbewijs te beschikken. Ze hadden wel een Railpas maar die bleek niet ingevuld, een klassieke truc om bij niet-controle gratis te kunnen rijden. De treinbegeleider stelde voor twee tickets te betalen. “Twee keer 3,40 euro”, aldus Jeremy. Dat gebeurde ook.

Vuistslag

De kous leek daarmee af, tot M.N. op het perron van het station van Kortrijk tot drie keer toe naar de treinbegeleider spuwde. Daarna wandelde hij weg. De treinbegeleider zette met enkele collega’s de achtervolging in, maar kreeg plots een vuistslag tegen de slaap. “Vijftien minuten lag ik bewusteloos op het perron”, blikt Jeremy nog even terug. “Daarna ging het naar het ziekenhuis in Kortrijk. Daar moest ik twaalf dagen blijven, onder meer door problemen met het evenwicht. Na 50 dagen ging ik opnieuw werken, een bureaujob maar niet als treinbegeleider. Die functie kon ik een jaar lang niet uitvoeren. In het begin had ik schrik als er zelfs maar sprake was van ruzie.”

Aanval met mes

Aan het incident houdt de Oost-Vlaamse treinbegeleider een blijvende arbeidsongeschiktheid van 12%, onder meer door blijvende hersenschade, aan over. “Ondertussen gaat het wel opnieuw beter”, aldus Jeremy. “Na een jaar ging ik opnieuw als treinbegeleider aan de slag. Maar het geweld is niet verdwenen. Vorige zomer nog ben ik in Ede met een mes aangevallen. Dat proces volgt nog, want ook daar zijn de daders gekend. Vaak blijft het bij verbaal geweld maar als het fysiek wordt, is een grens overschreden. En waarom? Meestal voor een ticketje van enkele euro. Enkele weken voor die klap in Kortrijk figureerde ik nog als ‘posterboy’ voor een recruteringscampagne voor NMBS, wat later lag ik in het ziekenhuis. Wat er aan gedaan kan worden? Meer treinpersoneel? Meer Securailagenten?”

Eduard M.N. vond dat hij zich enkel verdedigde na een eerste duw van de treinbegeleider of dat zijn slag werd uitgelokt. “Hij had nog de Bancontactkaart en de Railpas terwijl we al betaald hadden”, klonk het bij de verdediging. “Hij gaf die uiteindelijk terug, maar gaf me een duw. Waarom moest de treinbegeleider mij trouwens nog achtervolgen?” “Omdat je hem had bespuwd”, friste de advocaat van Jeremy Soudant zijn geheugen nog eens op. (LSi)