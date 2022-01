14 maanden cel en boete na schermutseling en steekpartij bij Roemeens (ex-)koppel in Roeselare

Een 54-jarige Roemeen uit Roeselare is door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden omdat hij zijn ex bij de keel greep en haar 2 messteken gaf.

De feiten werden niet gekwalificeerd als moordpoging, zoals de openbare aanklager van oordeel was, maar als opzettelijke slagen en verwondingen. Enkel de periode van de voorhechtenis werd als effectieve straf uitgesproken, samen met een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 4.173 euro.

Vijf jaar nadat het koppel vanuit Roemenië naar België verhuisde, besliste de vrouw halfweg maart 2021 om een punt achter het huwelijkte zetten. Adisor A. bleef alleen achter in de woning, zijn echtgenote vond onderdak bij de zoon.

Sms

Op 4 april 2021 stuurde de Roemeense vrachtwagenchauffeur zijn echtgenote een sms met de vraag of ze nog wat huishoudelijke tips kon geven en een brief kon ophalen. Samen met haar zoon zakte ze naar de woning in Roeselare af. A. drong aan binnen te gaan maar al snel kwam het tot een nieuwe discussie.

“Ik wou de relatie toch nog proberen te redden”, aldus A. Vreemd genoeg nam hij een keukenmes ter hand en duwde hij haar aan de keel in de zetel. Volgens de openbare aanklager kroop hij zelfs met zijn knieën bovenop de borstkas van de vrouw en loste hij pas zijn greep toen ze nauwelijks nog adem kreeg.

Zwaargewond

De zoon, die buiten aan de auto was blijven wachten, hoorde zijn moeder om hulp roepen en bonkte op de deur. Hij zag zijn moeder bloeden maar ook A. bleek zwaargewond. Met het mes had hij zichzelf in de borst gestoken.

“Hij pakte alles op een verkeerde manier aan”, gaf zijn advocaat toe. “Maar hij stuurde de sms niet met opzet om haar te lokken en had niet de bedoeling haar om het leven te brengen.” Hij raakte zijn echtgenote onopzettelijk met het mes.” De rechters herkwalificeerden de moordpoging naar opzettelijke slagen en verwondingen. De openbare aanklager had een celstraf van 5 jaar gevorderd. (LSi)