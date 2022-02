12 maanden celstraf voor jonge drugsdealer die aangegeven werd door eigen vader

Een amper 20-jarige jongeman uit Izegem is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 12 maanden en een boete van 8.000 euro voor het dealen van ketamine, cannabis en vloeibare drugs. Het was onder meer zijn eigen vader die ten einde raad bij de politie alarm sloeg. “Uw vader zou wel eens uw reddingsboei kunnen zijn geweest”, aldus de rechter.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Thibaut V. bij het Kortrijkse gerecht ondertussen al geen onbekende meer. Zo haalde hij in de zomer van 2020 met een mes uit naar zijn ketaminedealer. Hij was niet van plan te betalen voor een levering omdat het goedje bij een eerdere deal met wasproduct was vermengd. Het slachtoffer raakte gewond aan het voorhoofd en houdt er een litteken aan over. Het leverde V. een celstraf op van 18 maanden.

Ook toen was het zijn vader die naar de politie had gebeld omdat zoonlief met een bebloed t-shirt was thuisgekomen. De vader was door het drugsgebruik van zijn zoon ten einde raad. In zijn slaapkamer had hij een zakje wit poeder gevonden, onder het kussen vonden de agenten nog een zakje en 1.135 euro cash geld. De vader had eerder al verschillende keren kleine hoeveelheden drugs afgenomen.

Cel is geen mirakeloplossing

Sinds 4 september 2021 verblijft V. in de cel. De dag voordien was hij op zijn werkplek in Roeselare beginnen doorslaan na drugsgebruik. Geschrokken collega’s en de werkgever belden de politie. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij ook drugs verkocht, onder meer aan vrienden en klasgenoten. “In zijn jonge leven zat hij al 7 maanden in de gevangenis”, aldus zijn advocaat. “Maar ik ben niet overtuigd dat de cel de mirakeloplossing is voor hem. Hij zit op cel met iemand die betrokken is bij cocaïnehandel. Zal hij daar beter van worden?” Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden, ook al leefde hij die bij eerdere veroordelingen niet na. “Ik heb spijt en wil aan mezelf werken, zodat ik bij mijn vrijlating klaar ben voor de maatschappij”, aldus V.

Reddingsboei

De openbare aanklager vorderde een celstraf van 18 maanden. De rechter oordeelde milder en gaf hem 12 maanden effectieve celstraf. “De enige reden voor mijn mildheid is uw vader”, aldus de rechter. “Hij doet er alles aan om er voor te zorgen dat u niet volledig in de goot wordt doorgespoeld. Misschien bent u al kwaad op hem geweest maar later zal misschien blijken dat hij uw reddingsboei was.” (LSi)