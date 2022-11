100 uur werkstraf voor geweld tegen verpleegster in Blankenberge

Een 36-jarige Gentse is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 100 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen op een 55-jarige verpleegkundige. A.V. plooide in Blankenberge de vingers van het slachtoffer over.

De hulpdiensten werden op 6 september 2020 omstreeks 19.25 uur opgeroepen door de toenmalige partner van de beklaagde. V. zou drie epileptische aanvallen gehad hebben. In de woning in Blankenberge stelde de vrouw zich echter agressief op tegen de hulpverleners, bijvoorbeeld door tegen de monitor te schoppen. Een verpleegster probeerde haar gezicht te beschermen tegen de slagen, waarop V. de handen van het slachtoffer vastgreep en de vingers overplooide. Door gescheurde ligamenten in haar duim was de verpleegkundige een week werkonbekwaam. Ze kreeg ten slotte ook nog een schop tegen het scheenbeen.

A.V. weigerde mee te gaan naar het ziekenhuis, maar een uur later werd de politie verwittigd. De beklaagde had zich opgesloten op het toilet en zou geprobeerd hebben om uit het raam te springen. Opnieuw was de Gentse uitzinnig van woede. Zo probeerde ze de agenten te schoppen en te bijten.

Gericht, agressief gedrag

De verdediging vroeg de vrijspraak op basis van artikel 71. Volgens meester Pieterjan Van Muysen had zijn cliënte door de epileptische aanvallen geen controle over haar daden. De rechter oordeelde echter dat er wel degelijk sprake was van gericht, agressief gedrag. Volgens de wetsdokter werden de vermeende epileptische aanvallen in werkelijkheid immers veroorzaakt door psychische factoren. Daarbij werd ook verwezen naar het alcoholgebruik van de beklaagde.

Ondergeschikt stelde de verdediging opschorting van straf voor, maar ook daar ging de rechter niet op in. V. kreeg in juni 2012 immers al eens opschorting voor slagen. De beklaagde werd uiteindelijk veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 400 euro. Als ze die werkstraf niet of onvolledig uitvoert, hangt haar alsnog tien maanden cel boven het hoofd. Het slachtoffer kreeg een voorlopige schadevergoeding van 500 euro toegewezen.