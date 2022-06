100 uren werkstraf voor jonge vrienden na brandstichtingen: “Stomme stoot”

Twee vrienden uit Desselgem en Beveren-Leie (Waregem) moeten van de rechter een werkstraf van 100 uren uitvoeren. Op 16 mei 2022 konden ze in Ooigem (Wielsbeke) opgepakt worden voor brandstichting aan een omheining. “Dit valt niet goed te praten”, gaven ze beiden volmondig toe.

Een buurtbewoner van de Pontweg in Ooigem sloeg omstreeks 23.15 uur alarm toen hij pal in het centrum vijf kleine brandhaardjes aan een omheining opmerkte. De brandjes konden snel geblust worden. De politie snelde ter plaatse en kon even later in de buurt van de Munkenbrug vier verdachte jongeren staande houden.

Eén van hen, een jongeman van 20 uit Beveren-Leie, had een aansteker op zak, de andere 19-jarige jongeman uit Desselgem had een foto van de brand op zijn gsm. Als ze de opgelegde werkstraf niet of niet volledig uitvoeren, wacht hen toch nog de minimumcelstraf voor brandstichting bij nacht: 1 jaar cel. (LSi)