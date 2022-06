1 jaar effectieve celstraf voor jonge drugsdealer die rijverboden aan laars blijft lappen: “Je denkt dat je de koning op de weg bent en een vonnis vrijblijvend is”

Een 24-jarige jongeman uit Kortrijk is door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van 1 jaar, een boete van ruim 20.000 euro en bijna 3 jaar rijverbod. Ondanks eerdere rijverboden bleef hij met de auto rijden en kon hij maar liefst 7 keer in 5 maanden tijd betrapt worden zonder rijbewijs. Ondanks zijn jonge leeftijd werd hij al 21 keer veroordeeld. “Ongezien”, vond de politierechter.

In april 2019 kreeg Adel Mikhail al eens een celstraf van 42 maanden voor grootschalige cocaïnehandel. Samen met twee handlangers verhandelde hij cocaïne per kilo’s. Het geld dat hun lucratieve drugshandel opbracht vergooiden ze aan decadente feestjes, luxewagens, reisjes naar Dubai en merkkledij. Dat lieten ze maar al te graag blijken. Foto’s waarop ze met drugs, champagne, merkkledij, dure wagens of pakken geld poseerden en vakantiekiekjes uit Dubai: het passeerde allemaal op Snapchat, Instagram of Facebook. Halfweg juni 2018 eindigde hun sprookje en vlogen ze in de cel, met de veroordeling in april 2019 tot gevolg. De Kortrijkse strafrechter verklaarde toen ook 250.000 euro drugsgeld, luxekledij, smartphones, Louboutinschoenen en een Audi RS6 verbeurd.

De Kortrijkzaan was halfweg 2019 nog maar pas uit de cel toen hij gewoon opnieuw drugs begon te dealen. Hij trok de aandacht van de politie toen hij achter het stuur zat van een luxueuze Mercedes met Duitse nummerplaat. Toen de inspecteurs aanstalten maakten om het voertuig te controleren, stoof hij weg. Een achtervolging waarbij snelheden tot 180 kilometer per uur werden gehaald eindigde in Harelbeke. De jonge Kortrijkzaan werd in de boeien geslagen en vloog opnieuw in de cel. De politie zocht en vond het zakje met 81 gram cocaïne dat hij tijdens de dolle rit uit het raam had gegooid. Dat leverde hem in november 2019 nog eens een effectieve celstraf van 2 jaar en een boete van 16.000 euro op.

Van de rijverboden die hem de voorbije jaren opgelegd werden, trok hij zich niets aan en daarom stond hij voor de politierechtbank, voor de zoveelste keer. Zowel in Kortrijk, Kuurne als Izegem kon hij tussen april en september 2021 maar liefst 7 keer op 5 maanden tijd zonder rijbewijs achter het stuur worden betrapt. Hij liet ook een 11-jarige jongen met een motorfiets rijden. Als hij na het uitzweten van zijn rijverboden opnieuw met de auto zal willen rijden, zal hij eerst opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. “Na een rijverbod van 18 maanden verloor ik een beetje de hoop. Ik had ook een auto nodig om te werken”, vertelde Adel aan de politierechter. Volgens zijn advocaat is hij als zelfstandige nu volop werk aan het maken van de betaling van de schulden die hij door de vele boetes bij de veroordelingen opliep. (LSi)