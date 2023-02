Procureur-generaal tegen onverbeterlijke dief uit Brugge: “Een lege zak kan je niet rechtzetten, dus wordt het de Lege Weg!”

Een 26-jarige Bruggeling vraagt in beroep een mildere straf voor de diefstal van een wagen van een spoedarts. Maar de procureur-generaal is het beu: “Je hebt je kansen keer op keer verknoeid: een lege zak kan je niet recht zetten! Dus wordt het de Lege Weg!”

Op 19 november 2021 vermomde Niels A. zich in het AZ Zeno in Blankenberge als arts door een doktersjas aan te doen. Hij ging alle kamers binnen om uiteindelijk een bos sleutels uit de tas van een spoedarts te stelen. Diezelfde avond stal hij ook nog 20 euro uit de handtas van een verpleegkundige. Op de parking van het ziekenhuis ging hij er vandoor met de Audi A5 sportback van de spoedarts. Aan de bareel van het ziekenhuis werd hij eerst nog tegengehouden, maar met een smoes kon hij toch vertrekken.

Geen onbekende

Ook toen hij door zijn roekeloos rijgedrag werd tegengehouden door de politie, kom hij met een excuus – zijn vrouw stond op punt te bevallen – de agenten om de tuin leiden. Maar uit onderzoek van de camerabeelden kon Niels A. uiteindelijk toch worden opgespoord. Vier dagen later werd de Audi gevonden. A. is geen onbekende voor het gerecht. Al sinds 2017 liep hij elk jaar minstens één veroordeling op voor diefstal, inbraak of drugs.

Hij kreeg in Brugge 37 maanden cel voor de diefstal van de wagen, maar ging in beroep. Zijn advocaat vraagt begrip voor zijn alcoholverslaving en vindt 37 maanden een veel te zware straf. “Op ieder potje past een dekseltje, en oké, dit is niet het beste potje, maar 37 maanden is zeker niet het gepaste dekseltje als straf. Een straf met uitstel onder voorwaarden om aan zijn problematiek te werken is eerder passend.”

Drastischer en driester te werk

Maar de procureur-generaal is minder begripvol. “Je hebt meerdere kansen gekregen, maar al zes jaar op rij ga je telkens drastischer en driester te werk en heb je die kansen verknoeid. Binnenkort moet je alweer voorkomen omdat je betrapt bent met cannabis in de gevangenis. De psychiater zegt het ook: “Het risico op herval voor oneerlijke praktijken is niet voor verbetering vatbaar!”

Bovendien had dit ook niks met alcohol te maken: je neemt vooraf een doktersjas om te gaan stelen, aan de bareel lul je je eruit, bij de politie ook, … dit is allemaal vooraf gepland en getuigt van een perverse luciditeit! Ik zeg dan ook: een lege zak kan je niet rechtzetten. Ik zie dan ook maar één weg: De Lege Weg (gevangenis van Brugge, red.). En ja, 37 maanden is zwaar, maar ik zie geen andere mogelijkheid.”

Zelf zegt Niels A. dat hij weet dat hij zich de laatste zes jaar heeft misdragen. “Ik heb er spijt van, maar ik had ook een gevoel van straffeloosheid door de werkstraffen die men mij heeft opgelegd.” De uitspraak volgt op 23 maart. (OSM)