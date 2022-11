Prins Carnaval riskeert celstraf en boete voor vandalisme

Een 27-jarige man uit Wetteren die verkleed als Prins Carnaval twee autospiegels kapotmaakte, riskeert zes maanden cel en 400 euro boete. In een twee incident stampte hij ook enkele ramen kapot.

Op de camerabeelden van de parking van café ’t Motje in Roeselare was te zien hoe een man, verkleed als Prins Carnaval, uit een auto stapte en met het portier verschillende keren tegen een andere auto beukte. Vervolgens rukte hij ook beide zijspiegels van de auto af. Dit incident dateert van 26 maart en nadien werd de man geschorst als Prins Carnaval.

Schade aan vier panden

Op 20 april ging hij echter opnieuw in de fout, deze keer in Kortrijk. “Toen bracht hij schade toe aan vier panden in het centrum”, zei de procureur op het proces. “Op camerabeelden was te zien hoe hij achterwaarts stampte tegen de vensters van een nachtwinkel, een immokantoor, een pizzeria en de glazen deur van een appartementsgebouw. Achteraf verklaarde de beklaagde dat hij te veel gedronken had en het allemaal zo goed niet meer wist, maar dat het wel hem zal geweest zijn.”

Prins Carnaval daagde niet op om zichzelf te verdedigen. Hij kent zijn straf op 14 november. (JF)