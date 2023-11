Politiezone Vlas neemt auto met liters lachgas in beslag: vier inzittenden onder invloed krijgen gasboete

Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 november, trof politiezone Vlas een auto aan met daarin vier personen die onder invloed waren van lachgas. Gezien de aanwezigheid van een grote hoeveelheid lachgas in de auto werd het voertuig bestuurlijk in beslag genomen.

De feiten speelden zich af omstreeks 2.30 uur ’s nachts, op een parking in de Spinnersstraat in Marke. Een alerte nachtpatrouille merkte daar een geparkeerd voertuig op met vier inzittenden. Er werd overgegaan tot controle van het voertuig, een Volvo C30, en de vier personen, twee jongemannen en twee jongedames. In de auto werden twee grote flessen lachgas aangetroffen en tal van al gebruikte en nog te gebruiken ballonnen met lachgas. Het was ook heel duidelijk dat het viertal onder invloed was van het lachgas.

Gezien de aanwezigheid van zo’n grote hoeveelheid lachgas, in totaal meer dan 6,5 liter, besliste politiezone Vlas om de auto bestuurlijk in beslag te nemen en te laten onderbrengen in de speciaal voorziene kooi in de ondergrondse parking van de Veemarkt in Kortrijk. Ook het lachgas werd uiteraard in beslag genomen.

De vier personen, allen meerderjarig, zijn afkomstig uit Antwerpen, Duitsland en Kortrijk. Ze kregen allemaal een GAS-PV tegen hen opgesteld.