Politiezone Vlas houdt grote zoekactie met helikopter in buurt van ‘t Hoge in Kortrijk

Politiezone Vlas is momenteel bezig met een grote zoekactie in de buurt van ‘t Hoge en de Lange Munte in Kortrijk.

Dat meldt de politiezone op hun Facebook. “Met onder meer de inzet van de helikopter zijn politie en parket in de wijde omgeving van de Lange Munte en ‘t Hoge in Kortrijk momenteel bezig met een zoekactie, dit zonder enig risico voor de omwonenden”, klinkt het.

Het is momenteel nog niet duidelijk naar wat of wie ze op zoek zijn.