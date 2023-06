Politiezone Midow stelt gerust: “Geen aanwijzingen dat meisje verdwenen is”

Sinds zaterdag 3 juni doen in Ingelmunster geruchten de ronde dat een meisje verdwenen zou zijn. Volgens de politiezone Midow zijn er echter geen aanwijzingen dat dit effectief het geval is.

Op de sociale media ontstond er dit weekend nogal wat commotie over een meisje dat verdwenen zou zijn. De lokale politie Midow laat nu via haar sociale media weten alle mogelijke onderzoeksdaden te hebben gesteld en dat er op heden geen reden is tot verdere ongerustheid. Er is op heden niemand vermist in dit dossier.

De politie dankt ook nog iedereen voor de alertheid.