Politiezone Grensleie boekt indrukwekkende resultaten tegen criminaliteit

De politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) boekte dit jaar indrukwekkende resultaten in de strijd tegen de criminaliteit.

Er werden maar liefst 37 voertuigen in beslag genomen. Er zijn in totaal 528 processen-verbaal opgesteld. Onder deze indrukwekkende cijfers bevinden zich 183 gevallen van drugsbezit, 25 gevallen van drugshandel en 40 seiningen. Daarnaast werden 30 verboden wapens in beslag genomen, waaronder drie vuurwapens, twee alarmpistolen en 15 blanke wapens.

“Politiezone Grensleie heeft opmerkelijke resultaten behaald in z’n voortdurende inspanningen om verschillende vormen van criminaliteit aan te pakken”, zegt Mégane Coussaert van de communicatiedienst Politiezone Grensleie. “Met een doortastend ‘lik op stuk-beleid’ heeft het team aanzienlijke vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de recente gegevens.”

Tot op heden is er een bedrag van maar liefst 43.219 euro in beslag genomen. “Deze financiële acties zijn gericht op het verstoren van criminele netwerken en het ontnemen van financiële middelen aan criminelen”, aldus Mégane. “Er zijn 41 gsm-toestellen in beslag genomen, die vervolgens technisch werden uitgelezen en geanalyseerd om waardevolle informatie te verkrijgen.”

Een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen is uit de samenleving. “In totaal werd er 3, 644 kilo drugs in beslag genomen, waaronder 2,2 kilo marihuana, 270 gram hasj, 100 gram cocaïne, 650 gram speed, 270 gram heroïne, en andere soorten verdovende middelen.”

“Doordat de criminaliteitscijfers aanzienlijk verminderen, bewijzen we dat een proactieve aanpak en doortastende maatregelen effectief zijn in het handhaven van de openbare veiligheid en het beschermen van de samenleving. We slagen hierin dankzij de gecoördineerde inzet van ons personeel.”