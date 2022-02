Politieactie tegen straatracers in Rekkem: 35 rijbewijzen ingetrokken

In Menen heeft de politiezone Grensleie zaterdag een actie gehouden met focus op straatracers. In de transportzone LAR in deelgemeente Rekkem is er al langer overlast door straatracers.

Zaterdag kon de politie uiteindelijk 35 personen identificeren. Van hen werd het rijbewijs ingetrokken, meldt het parket van West-Vlaanderen zondag.

In de transportzone LAR in het West-Vlaamse Menen is er de laatste maanden flink wat overlast door straatracers. Daarom heeft de politiezone Grensleie zaterdag een actie gehouden in het gebied.

Op dat moment ging er net een straatrace van start. De politie kon zo heel wat personen vatten en identificeren. Uiteindelijk raakten in totaal 35 personen hun rijbewijs kwijt. Het parket geeft geen info over de identiteit van de personen in kwestie.