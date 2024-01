Zwartwerker betrapt tijdens controleactie van Westkust en RVA

Politiezone Westkust houdt dit jaar net als vorig jaar enkele controles waarbij nauw samengewerkt wordt met de RVA en de Arbeidsinspectie. Donderdag werd daarbij een zwartwerker betrapt.

De controles vonden donderdag plaats in de Veurnestraat in De Panne en in de Kinderlaan ter hoogte van de afrit van de E40. De politie stelde verscheidene overtredingen vast. “Een voertuig werd getakeld omdat een wagen niet verzekerd en gekeurd was, er werd een pv opgesteld”, zegt Hélène Ingels van Westkust.

“Daarnaast was er een onmiddellijk inning van 1.500 euro wegens het uitvoeren van bezoldigd zakenvervoer zonder de nodige vergunning; en twee van 12,10 euro voor het niet hebben van een duplicaat kentekenplaat op een aanhangwagen en omdat iemand de veiligheidsgordel niet droeg. Daarnaast waren er zes pv’s voor inbreuken op de keuring of het rijbewijs. De RVA en de Arbeidsinspectie stelden zes processen-verbaal op: één proces-verbaal wegens illegale tewerkstelling (“zwartwerk”), één proces-verbaal voor een flexi-jobber die te weinig uren had doorgegeven; één proces-verbaal voor een persoon die aan het werk was terwijl hij in ziekte was en drie processen-verbaal voor personen die hun stempelkaart niet hadden ingekleurd terwijl dit wel moest.” (JH)