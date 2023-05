Zoekactie naar 10-jarig meisje dat verdwijnt aan schoolpoort in Sint-Kruis kent goede afloop

In Brugge heeft de politie donderdag vlak na schooltijd een zoekactie gehouden naar een 10-jarig meisje. Het meisje verdween plots aan de schoolpoort toen de vader zijn dochter kwam ophalen en aan de praat raakte.

Bij de politie namen ze de melding van de ongeruste vader alleszins ernstig. De man ging zijn dochter ophalen aan de schoolpoort en raakte er aan de praat, wellicht met een leerkracht. In een fractie van enkele seconden bleek het meisje in de drukte plots verdwenen.

De papa ging eerst zelf nog op zoek vlak in de buurt, maar nam daarop geen enkel risico en alarmeerde de politie. “We zijn daarop meteen gestart met een grootschalige zoekactie”, bevestigt woordvoerster Lien Depoorter. De politie kamde onder andere het nabijgelegen Ryckeveldebos uit, maar zonder resultaat.

Omstreeks 18 uur kwam dan alsnog het verlossende bericht dat het meisje terecht was. Ze was, wellicht in een reflex, naar haar grootmoeder in Sint-Pieters gereden met haar fiets.