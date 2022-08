Zeven wagens aangepakt door vandalen, twee met bloempotten bekogeld

Politiezone Westkust kreeg de voorbije dagen twee meldingen binnen van vandalisme aan wagens. In totaal werden zeven voertuigen aangepakt door de vandalen.

Eerst kreeg de politie zondag in de loop van de dag een melding binnen van een voertuig dat bekrast werd op het Pierre Bortierplein in De Panne. Toen ze ter plaatse gingen voor de vaststellingen bleek dat er in totaal vijf voertuigen bekrast werden. Het ging niet om inwoners van De Panne maar om mensen die wellicht een dagje naar zee kwamen.

Maandagnacht even na middernacht werd de politie dan weer opgeroepen naar de Albert I-Laan in Nieuwpoort. Een vrouw belde met de melding dat ze in haar voertuig zat en dat de voorruit van haar voertuig beschadigd werd door stenen die vanuit een appartementsgebouw naar beneden werden gegooid. Uit de politievaststellingen bleek dat een 18-jarige bewoner uit het gebouw met bloempotten naar beneden heeft gegooid waardoor twee voertuigen schade hebben opgelopen. De reden daarvoor is onduidelijk. Er werd een pv opgesteld. (JH)