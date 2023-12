Zeven intoxicaties vastgesteld bij nachtelijke controleactie op Kortrijkse invalswegen

Op zaterdag 9 december voerde de PZ VLAS vanaf ’s avonds tot ver na middernacht gerichte alcohol- en drugscontroles uit op enkele invalswegen in Kortrijk en Kuurne. Daarbij werden 50 bestuurders uit het verkeer gehaald en gecontroleerd. Zeven van hen waren geïntoxiceerd.

Vóór middernacht stond de controlepost opgesteld in de Brugsesteenweg in Kuurne. Na middernacht werden verschillende uitvalswegen van het centrum van Kortrijk gecontroleerd.

Zeven intoxicaties

In totaal werden 50 bestuurders uit het verkeer gehaald en gecontroleerd. Zeven van hen waren geïntoxiceerd, waarvan zes door alcohol en één door drugs. Dit leidde uiteindelijk tot drie inhoudingen van het rijbewijs gedurende 3 uur, één inhouding van het rijbewijs gedurende 6 uur en twee onmiddellijke intrekkingen van het rijbewijs voor 15 dagen wegens alcohol in het verkeer. Daarnaast volgde nog één onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen wegens drugs in het verkeer. Tegen deze bestuurder werd ook een gerechtelijk dossier opgestart voor drugsbezit en -vervoer.

Verder werd ook nog één geseind persoon aangetroffen en kregen negen bestuurders een proces-verbaal van waarschuwing omdat ze niet meteen een geldige autoverzekering en/of rijbewijs konden voorleggen. Ten slotte kreeg nog één bestuurder een proces-verbaal omdat hij met een voorlopig rijbewijs reed op een tijdstip dat niet toegelaten was.