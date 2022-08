Zes bestuurders met glaasje teveel op in betrapt in Polder

De verkeersdienst van politiezone Polder hield afgelopen weekend een grote alcoholactie in het kader van de zomer Bob-campagne. Er werden 541 bestuurder gecontroleerd waarvan er zes wat teveel gedronken hadden. Een bestuurder verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen.

De controleactie van de verkeersdienst van Polder ging zaterdag door tussen 9 en 17 uur. Er werd gecontroleerd in Kortemark op de Roeselarestraat, in Houthulst op de Iepersteenweg en in Koekelare op de Eernegemstraat.

“In totaal werden 541 voertuigen gecontroleerd, hiervan gaven 535 bestuurders het goede voorbeeld”, meldt politiezone Polder. “Helaas waren er ook twee bestuurders die een ademanalyse lieten optekenen met als resultaat alarm. De bestuurders dienden hun rijbewijs 3 uur in te leveren en kregen een onmiddellijke inning van 179 euro met daarbovenop administratieve kosten van 9 euro. Drie bestuurders lieten een positieve ademanalyse optekenen. Twee van hen dienden het rijbewijs in te leveren voor 6 uur, waarvoor dan ook pv werd opgemaakt. Eén bestuurder overschreed de grens van de onmiddellijke intrekking en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Deze bestuurder zal zich dienen te verantwoorden voor de politierechter. Daarnaast werden nog een aantal andere inbreuken vastgesteld: twee niet gekeurde voertuigen en een proces-verbaal bij gebrek aan geldig rijbewijs. De politiezone Polder schaart zich achter het principe ‘drinken en rijden gaan niet samen’, zet uw en andermans leven niet op het spel! Sta even stil bij de dramatische gevolgen die dit kan teweeg brengen.” (JH)