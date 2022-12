Zelf vuurwerk afsteken is niet toegelaten in Oostende

Zelf vuurwerk afsteken is ook in de eindejaarsperiode verboden in Oostende. Politie Oostende is aanwezig op het terrein en zal optreden indien nodig.

Deze legislatuur bouwde stad Oostende vuurwerk al fors af, zo worden de Vurige Maandagen in de zomer niet meer georganiseerd.

Stad Oostende organiseert wel een geluidsarm eindejaarsvuurwerk op 31 december om middernacht op het Groot Strand.

Het zelf afsteken van vuurwerk is verboden in Oostende. Slechts héél uitzonderlijk kan dit via een burgemeestersbesluit toegelaten worden, na het indienen van een aanvraag.

Ook in de eindejaarsperiode blijft het zelf afsteken van vuurwerk verboden, de burgemeester zal hiervoor geen toestemming verlenen. De politie is aanwezig op het terrein en zal optreden indien nodig.