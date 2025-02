Zaakvoerder kippenkraam voor rechter na crash tegen verkeerslicht in Ardooie: “Zijn remmen werkten niet”

Acht maanden nadat hij met zijn kippenkraam tegen een verkeerslicht knalde aan het op- en afrittencomplex in Ardooie, is een 41-jarige Hoogledenaar voor de Brugse politierechtbank verschenen. Hij vroeg er de vrijspraak voor het ongeval.

Beklaagde A.V. reed met zijn kippenkraam huiswaarts toen hij op 14 juni vorig jaar flink misliep aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Ardooie. De vrachtwagen van de Hoogledenaar begon te slippen en knalde tegen een verkeerslicht. Ook een verkeersbord moest eraan geloven. De marktkramer kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar zijn vrachtwagen moest wel getakeld worden.

Dinsdag mocht A.V. het komen uitleggen voor de politierechtbank in Brugge. Het Openbaar Ministerie vroeg er niet enkel een veroordeling voor het ongeval, maar ook omdat het rijbewijs van de veertiger niet in orde bleek. Hij had immers de vijfjaarlijkse medische keuring niet ondergaan. “Een stomme vergetelheid”, pleitte advocate Elodie Taillieu. “Intussen is dat in orde gebracht.”

Voor het ongeval zelf vroeg meester Taillieu de vrijspraak. “Een garagist heeft vastgesteld dat de remmen van de vrachtwagen niet werkten door een defect”, ging ze verder. “Hopelijk kan mijn cliënt op mildheid rekenen, want de financiële impact was al groot. Er was voor 16.000 euro schade aan zijn vrachtwagen en bovendien kon hij een tijdlang niet op de markt staan.”

Volgens meester Taillieu was V. bijzonder aangedaan door het ongeval. “Mochten die paal en dat verkeersbord daar niet gestaan hebben, kon mijn cliënt met zijn vrachtwagen over de brug naar beneden zijn gestort. Dit had dus nog veel erger kunnen aflopen”, besloot ze. De politierechtbank doet uitspraak op 19 maart. (AFr)