Yves Rotty (54) legt eed af als nieuwe korpschef van Brugge: “Ik kan mijn dochter niet genoegen bedanken”

De politie van Brugge heeft officieel een nieuwe korpschef. Yves Rotty (54) legde vrijdagochtend de eed af in het bijzijn van collega’s en familie. Vooral de aanwezigheid van zijn dochter Isabelle deed de man zichtbaar iets. “Ik voel vooral trots en dankbaarheid en ga deze uitdaging vol goesting en enthousiasme aan”, aldus Rotty.

Op 1 juli ging korpschef Dirk Van Nuffel na een politieloopbaan van meer dan 30 jaar met pensioen. Yves Rotty, tot die tijd Directeur Operaties, nam de fakkel van hem over en was sindsdien waarnemend korpschef tot hij officieel benoemd werd via een Koninklijk Besluit. Nu dat laatste er eindelijk is, kon Rotty vrijdagochtend zijn eed afleggen in het stadhuis van Brugge.

Euro 2000

Met Yves Rotty krijgt het korps een vertrouwd gezicht aan het hoofd. Rotty is een geboren en getogen Bruggeling én heeft er al een carrière van 32 jaar opzitten bij de Brugse politie. Zo was hij nauw betrokken bij de politionele opvolging van Euro 2000, het Europees kampioenschap voetbal. “Ik ken Yves als een bescheiden man die zelf niet graag in de schijnwerpers staat, maar vandaag draait het wél allemaal om hem”, glimlachte burgemeester Dirk De fauw (CD&V) vlak voor de eedaflegging.

Geen revolutie

Volgens de burgervader zal het politiekorps onder leiding van Rotty de ingeslagen weg blijven volgen. “Hij plant geen revolutie, maar wil focussen op de continuïteit en behouden wat goed loopt. Al heeft onze nieuwe korpschef ook een open blik op nieuwe uitdagingen. Denk aan het verder uitdiepen van de regiowerking, thema’s als diversiteit en minderheidsgroepen herbekijken en de specialisaties binnen het korps verder professionaliseren zoals de cybercrime. Het korps ‘futureproof’ maken, zeg maar. Ik heb er alvast alle vertrouwen in dat Yves zijn functie schitterend zal uitoefenen.”

Dank voor dochter

De weinige vrije tijd die de nieuwe korpschef nog rest, besteedt hij graag achter zijn piano of in de keuken als hobbykok en kaasmaker. Vakanties brengt hij tegenwoordig door in Denemarken, nu zijn enige dochter Isabelle studeert in Kopenhagen. Zijn laatste dankwoord richtte Rotty dan ook tot haar. Isabelle stond vol trots op de eerste rij en was speciaal afgezakt uit Denemarken om de eedaflegging bij te wonen. “Ik kan mijn dochter niet genoeg bedanken voor haar begrip de voorbije jaren. Als ik nog maar eens niet meteen kon antwoorden op een berichtje omdat ik in een vergadering zat bijvoorbeeld”, sprak Rotty, waarna een innige knuffel volgde. (MM)