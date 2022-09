Wilde achtervolging in centrum van Houthulst nadat politie auto wil controleren eindigt met groot oliespoor

In het centrum van Houthulst ontstond zondagavond een korte maar wilde achtervolging door de politie op een man die zonder rijbewijs reed. De 30-jarige man blies tijdens de rit zijn motor op en verloor heel wat olie. Straten in het centrum werden besmeurd. De man werd opgepakt. “De drugshond deed nadien een positieve zoektocht in de wagen”, klinkt het bij de politie.

Heel wat bewoners waren zondagavond getuige van de wilde achtervolging in het centrum. Die begon om 21.15 uur toen een politiepatrouille in de Schoolstraat reed en daar op de BMW van de 30-jarige A.Z.N. botste. De man uit Azerbeidzjan woont al enige tijd in Houthulst en woont in de Schoolstraat zelf. “De man is bij ons politioneel gekend “, zegt politiecommissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Zijn nummerplaat is bij ons gekend en we weten dat de man geen rijbewijs heeft. Daarom wilde de ploeg hem aan de kant zetten voor een controle maar de man ging er vandoor.”

Achtervolging eindigt met opgeblazen motor

De 30-jarige man duwde zijn gaspedaal stevig in en hoopte zo te ontsnappen aan de politie. Er ontstond een wilde achtervolging doorheen het centrum van Houthulst. Via de Schoolstraat en Zegestraat ging het door het centrum naar de Jonkershovestraat. De achtervolgende politieploeg riep de versterking op van een extra ploeg maar nog voor die ter plaatse was werd de achtervolging beëindigd. “Tijdens de rit moet de man de motor van zijn auto hebben opgeblazen of reed hij zijn wagen ergens stuk op een obstakel”, vervolgt commissaris Wim Merlevede. “Daarbij moet ook zijn carterpan gescheurd zijn want de auto verloor op straat heel wat olie. Uiteindelijk reed de man de parking van de Okay in de Jonkershovestraat op en viel de wagen stil. Daar kon hij opgepakt worden, met versterking van de tweede politieploeg. Hij verzette zich daarbij niet.”

Hoeveelheid drugs in auto gevonden

Al gauw bleek ook waarom de man koste wat het kost de politie wilde afschudden. “We weten dat hij geen rijbewijs heeft of dat ingetrokken is. Bovendien was zijn auto met niets in orde: niet gekeurd, niet ingeschreven en niet verzekerd. De man legde bovendien ook een positieve speekseltest af, wat erop wijst dat hij drugs had gebruikt. Omdat er vermoedens waren dat er misschien drugs aanwezig was in de auto lieten we een drugshond de wagen doorzoeken. Die resultaten waren eveneens positief. De man werd gearresteerd en na verhoor beslist het parket wat er met hem zal gebeuren”. De kans op aanhouding is wellicht groot, want er werd een vrij aanzienlijke hoeveelheid drugs in de auto gevonden. Teveel voor eigen gebruik. Na onderzoek werd de wagen gerechtelijk in beslag genomen en getakeld. De brandweer van Houthulst had nog enkele uren de tijd nodig om het grote oliespoor in het centrum op te ruimen. (JH)