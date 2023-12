Wijkpolitie heeft oud-vredegerecht verlaten

De Torhoutse wijkpolitie, die jarenlang zijn onderkomen in het oud-vredegerecht (foto) op het Conscienceplein heeft gehad, heeft het gebouw zopas verlaten en is naar de nieuwbouw van de politiezone Kouter verhuisd aan de Ambachtstraat.

Vanaf nu zijn de manschappen daar bereikbaar en kan de bevolking er terecht. De kans is heel groot dat het oud-vredegerecht, dat eigendom van de stad is, weer écht vredegerecht zal worden. Mathieu Michel, de staatssecretaris van de Regie der Gebouwen, is het ermee eens om het complex met de federale overheid aan te kopen om er het vredegerecht opnieuw in onder te brengen. De prijs zou rond het miljoen euro schommelen. Nu bevindt het vredegerecht zich nog altijd in het pand naast het postkantoor. (foto JS)