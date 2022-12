Wijkinspecteur Dirk Degryse zwaait af na loopbaan van 37 jaar:“Job is veel moeilijker geworden”

Bij de lokale politie in Wervik zwaaide dinsdag Dirk Degryse (61) af. Op Sinterklaas was het zijn allerlaatste werkdag. Jarenlang was hij de wijkinspecteur van Wervik Centrum. Een opvolger is er momenteel nog niet. “Het is een groot verschil met vroeger”, evalueert Dirk zijn loopbaan.

Dirk Degryse groeide op in Zonnebeke. Na acht maanden legerdienst in Duitsland vond hij in Ieper een job als magazijnier. “Ik deed dat ongeveer 3,5 jaar, tot ik een vacature bij de politie in Wervik zag passeren”, blikt Dirk terug.

“Er waren in die periode regelmatig nieuwe krachten nodig. In enkele jaren waren er zes nieuwe aanwervingen. Ik vervoegde het korps samen met huidige commissaris Dominiek Vermont, de afgelopen jaren mijn ‘baas’. We namen toen beiden deel aan een ingangsexamen bij de stad.”

“We moesten toen onder meer een opstel schrijven, een tekst uittypen en sportproeven doen”, geeft commissaris Dominiek Vermont aan. Ze reden samen naar de politieschool in Brugge. “We waren om vast benoemd te worden, verplicht één jaar les te gaan volgen”, zegt Dirk. “Dat was driemaal per week.”

Multicultureel

“Na mijn huwelijk kwam ik in Wervik wonen. Dat moest trouwens. Eerst woonde ik in de Loskaaistraat en dan tot in 2005 in de Veldstraat in Kruiseke. Als wijkagent volgde ik wijlen Yves Mareel op. Tijdens de politiehervorming kreeg ik de kans om wijkinspecteur te blijven, dat bleef ik ook, altijd van Wervik Centrum.”

“Door de jaren heen is de taak van een wijkagent veel moeilijker geworden. De populatie is sterk veranderd. Ze is multicultureel geworden, wat we vroeger niet hadden. Een wijkinspecteur moet bij nieuwe bewoners op huisbezoek gaan en dat zijn er enorm veel. En dan zijn er ook nog de gerechtelijke opdrachten, de zogenaamd kantschriften.”

De collega’s van Dirk zwaaiden hem uit. © MP

Officieel gaat Dirk Degryse eind februari met pensioen. Nu neemt hij zijn vakantiedagen op. Dirk kende familiaal een grote tegenslag toen hij in februari 2004 zijn echtgenote Dominique Huyghe na een slepende ziekte verloor. “Ik werd toen goed opgevangen, ook door mijn collega”, benadrukt Dirk die aan een nieuw leven begon en naar Wevelgem verhuisde. Hij is de vader van drie kinderen Dorine, Delphine en David. Er zijn daarnaast twee pluskinderen Annelies en Barbara en vier kleinkinderen. Dirk vreest niet om in een zwart gat gaat vallen. “Het eerste wat ik thuis zal doen is de kerstboom versieren”, lacht hij. “Mijn passie is fotografie. Ik ben nog lid geweest van de fotoclub Kiknu in Wervik.”

De afgelopen dagen waren moeilijk doordat het afscheid naderde. “Eerlijk gezegd, ik lag er wakker van”, vertelt Dirk. “Uiteindelijk heb ik dat van me kunnen afzetten. Mijn job heb ik altijd graag gedaan en ik verveelde me nooit. Ik heb het altijd goed kunnen vinden met de collega’s. We hadden ook veel plezier. Ik ben begonnen onder commissaris Robert Boxoen. Nadien werd Ronald Verbeke zaliger zijn opvolger.”

Gewapende overval

Wat Dirk nooit zal vergeten was in april 2019 de gewapende overval bij juwelier Johan Verhaege in de Molenstraat. Dirk Degryse haalde de media toen hij geknield aan de deur van de winkel zijn pistool trok.

“Binnen waren er drie daders en die minuten dat mijn collega Sylvie en ik moesten wachten op versterking leken wel een eeuwigheid”, geeft Dirk aan. “Gelukkig vielen er geen gewonden.”

Een opvolger als wijkinspecteur is er nog niet. “De functie staat extern open, naar alle politiezones”, zegt commissaris Dominiek Vermont. Ik hoop dat er zo snel mogelijk iemand komt want Wervik Centrum is een grote wijk met veel opdrachten. Het is niet simpel om dat met het bestaand personeel op te vangen.” (EDB)