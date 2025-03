Wijkagenten nemen (eindelijk) intrek in nieuw politiekantoor in Wingene: “Aparte wapenkamer en ruimte voor nemen van vingerafdrukken”

Sinds kort heeft de zevenkoppige wijkdienst zijn intrek genomen in het nieuwe politiekantoor Hille in Zwevezele. Als technisch alles op punt staat, komt ook de interventiedienst uit Ardooie – vermoedelijk in april – naar hier. De nieuwe gebouwen zijn in ieder geval up to date aan de strengste normen. “Het is hier niet alleen aangenamer werken”, vertelt de Tieltse korpschef Filip Feraux. “De lokalen zijn ook ruimer, praktischer, comfortabeler, ecologischer én veiliger.”

De ervaring leert dat een nieuw politiekantoor inrichten een werk van lange adem is. In principe was het nieuwe politiekantoor Hille reeds voorzien voor vorig jaar, maar ook hier moest rekening gehouden worden met enige vertraging door het kwakkelweer.

Maar als je bedenkt dat de eerste plannen reeds geschetst werden in 2012, zal het nu ook niet op enkele maanden aankomen. De huidige wijkdienst bestaat uit een hoofdinspecteur, een assistent en 7 inspecteurs, waarvan er nog twee moeten aangeworven worden. De twee agenten in wijkdienst Ruiselede blijven.

Nu kunnen arrestanten en criminelen veiliger opgevangen worden

Wat meteen opvalt: de onthaalruimte en de wachtkamer in Hille ogen sober, modern en functioneel. Het hele gebouw werkt met badges, zodat criminelen of arrestanten veiliger kunnen opgevangen worden. Overal wordt gewerkt met functionele, open bureaus. Er is achteraan opvallend veel parkeerruimte en meer dan voldoende garages.

Multifunctioneel

“De accommodatie is veel professioneler ingedeeld”, vertelt Feraux. “Er zijn verschillende verhoorlokalen, ook ruimte voor Salduz-verhoren met een arrestant en zijn advocaat, beveiligde cellen, fouilleer-voorzieningen, een wapenkamer, een aparte ruimte voor het nemen van vingerafdrukken – de apparatuur laat nog even op zich wachten – ruime kleedkamers met douches, mogelijkheden om je politie-uitrusting te drogen, een multifunctionele zaal, een vergaderzaal, een refter en verschillende keukens.”

“Sommige lokalen kunnen heringedeeld worden met verplaatsbare wanden. Via het badge-systeem weten we op elk moment wie een wapen of een kogelvrij vest draagt of met welke politiewagen rijdt. De verwarming draait op zonnepanelen en geothermie. Daarvoor werden boringen tot 120 meter diepte uitgevoerd.”

Piekploegen

Het nieuwe politiekantoor zal uiteindelijk zo’n vijf miljoen euro kosten, waarvan € 478.000 voor de aankoop van de grond. “Voor ons vormt de ligging de ideale uitvalsbasis naar Lichtervelde, Wingene, Ruiselede, elders in de zone of in PZ Het Houtsche”, merkt korpschef Feraux op.

“We zullen hier permanent beschikken over twee interventieploegen, voor Tielt en Wingene, piekploegen van 11 tot 21 uur, een inzetbare extra ploeg op vrijdag- en zaterdagnacht en twee bijkomende agenten op moto. Dit zou moeten zorgen voor meer blauw op straat.”

Wachten op techniek

Naar verluidt moeten er nog enkele technische problemen opgelost worden, vooraleer de interventiedienst uit Ardooie kan overkomen. Het valt ook op dat in enkele lokalen nog het nodige meubilair en apparatuur ontbreekt. Maar dat wordt de komende weken aangepakt.

“De interventiedienst bestaat uit 5 hoofdinspecteurs en 20 inspecteurs, onder leiding van commissaris Leen Van Daele. De interventiedienst houdt zich bezig met alle 101-oproepen, die kunnen variëren van ongevallen over gezinsconflicten tot en met drugsgerelateerde problemen”, aldus Feraux.

“Informatiegestuurde patrouilles laten ons toe doeltreffender in te grijpen.” Men hoopt dat het gebouw volledig bemand raakt einde april.

(GGM)