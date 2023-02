Westkust betrapt 2,83% bestuurders onder invloed tijdens Bob-campagne

Politiezone Westkust heeft de resultaten bekend gemaakt van de afgelopen WinterBob-campagne, die afliep op 30 januari. In totaal 2,83 procent van de gecontroleerde bestuurders had te veel gedronken, een lichte daling.

De BOB-wintercampagne liep van 25 november tot 30 januari. In politiezone Westkust werden in totaal 3.247 testen uitgevoerd. 92 bestuurders had te veel gedronken. Dat is 2,83 procent van het totaal. “Dit cijfer is het resultaat van gerichte alcoholcontroleacties, maar ook van controles tijdens een ongeval of van routinecontroles”, legt Héléne Ingels van Westkust uit.

Ademtest

“92 bestuurders legden een alerte of positieve ademtest af. 15 bestuurders moesten hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Zij zullen zich ook moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Bij 11 verkeersongevallen met lichamelijk letsel was de bestuurder onder invloed van alcohol. Dankzij de alco-sensors werden heel wat meer bestuurders gecontroleerd”, zegt Ingels.

“Tijdens de BOB-wintercampagne van 2021-2022 werd bij 1.560 bestuurders een ademtest afgenomen. Tijdens de laatste campagne is dat aantal verdubbeld! Gelukkig steeg het aantal geïntoxiceerde bestuurders niet op hetzelfde ritme, wel integendeel. Afgelopen campagne blies 2,83 procent van de gecontroleerde bestuurders positief. De vorige campagne was dit nog 3,5 procent. De dalende trend van de afgelopen jaren zet zich verder.” (JH)