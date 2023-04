West-Vlaamse politiezones hebben 104 openstaande vacatures

Er is krapte op de arbeidsmarkt, dat is geen geheim. Ook de politiezones hebben er last van, zo staan er in de 19 politiezones samen 104 vacatures open. Dat blijkt uit cijfers die gouverneur Carl Decaluwé bekendmaakte op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Om dat personeelstekort op te lossen, zou de gouverneur de zones willen laten fusioneren tot er nog vier overblijven.

Openstaande vacatures per politiezone Brugge: 34 Bredene/De Haan: 10 Arro Ieper: 9 Blankenberge/Zuienkerke: 9 Oostende: 9 Grensleie: 8 Vlas: 6 Gavers: 4 Het Houtsche: 4 Polder: 4 RIHO: 4 MIDOW: 1 MIRA: 1 Regio Tielt: 1 Damme/Knokke-Heist, Kouter, Middelkerke, Spoorkin, Westkust: 0

De tewerkstellingsgraad in de politiezones is al langer een pijnpunt. In tegenstelling tot vroeger verloopt de sollicitatieprocedure via de federale politie en kan die aanslepen tot liefst negen maanden. Veel kandidaten haken af, nog voor ze hun opleiding hebben afgemaakt. Om deze trend tegen te gaan werd beslist dat lokale politiezones weer zélf mogen instaan voor de selectieprocedure. Maar dat is niet noodzakelijk goed nieuws voor iedereen.

“Hoe groter de politiezone, hoe meer de mogelijkheid bestaat om de rekruteringsprocedure zelf uit te voeren en vacatures sneller in de vullen”

“Alleen de grotere zones kunnen dit zelf organiseren en zelf financieren, waardoor een oneerlijke concurrentie ontstaat met de kleinere zones”, zegt de gouverneur. Provincieraadslid Kurt Himpe vroeg zich af of fusies geen oplossing kunnen bieden voor dat probleem. “Onlangs kwam in het nieuws dat er intenties zijn voor een fusie van de politiezones RIHO en MIDOW. Misschien is het een idee dat ook andere zones dergelijke gesprekken opstarten?”

4 grote politiezones

De gouverneur is alvast voorstander van het plan: “Hoe groter de politiezone, hoe meer de mogelijkheid bestaat om de rekrutering- en selectieprocedure zelf uit te voeren. Maar ik heb geen weet van andere fusieplannen in West-Vlaanderen, hoewel ik al jaren duidelijk maak dat ik het een goed idee zou vinden als we de 19 huidige politiezones zouden terugbrengen naar vier grote zones.”