“We nemen afscheid van ingewikkeld taalgebruik”: nieuwe merkidentiteit voor politie Damme/Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakt uit met een nieuwe merkidentiteit. “Een strategische zet om terug te keren naar de kern en een nog sterkere connectie op te bouwen met de burgers”, klinkt de motivatie.

De frisse visuele identiteit bouwt voort op de bekende elementen van de politie, maar maakt het eigen voor de politiezone. Zowel de bekende strepen van de politiebranding als de blauwe tinten kregen een passende kwinkslag. Politiezone Damme/Knokke-Heist is namelijk niet alleen een verbinding van twee regio’s tot één team, maar ook de verbinding tussen politie en burger, toeristen en inwoners, uitdaging en de job.

Een rebranding waar een gevoel van connectie, beweging en evolutie centraal staat, was dan ook een logische zet. De nieuwe look weerspiegelt niet alleen de evolutie van de politiezone, maar benadrukt ook de toewijding aan iedereen die in aanraking komt met Damme en Knokke-Heist. Of je nu een dagjestoerist bent of om de hoek woont.

Aanspreekbaar

Naast de frisse visuele stijl is het nu op alle vlakken voelbaar dat het politieteam steeds klaarstaat voor de burger. Met een alerte blik, een luisterend oor en een beschermende rol. Van de brochures tot hun aanwezigheid in Damme en Knokke-Heist is deze nieuwe insteek merkbaar.

Daarom nemen ze ook afscheid van ingewikkeld taalgebruik en verwelkomen ze heldere boodschappen die aansluiten op de situatie en noden van de burger. “We zijn aanspreekbaar en durven tonen dat achter elk uniform ook een mens van vlees en bloed met een sterke roeping schuilt”, zegt korpschef Steve Desmet.

Jouw politie

“We zijn niet dé politie. We zijn jouw politie”, zegt Desmet. De politiezone staat in voor een veilige en aangename zone voor iedereen. Die gemeenschapsrol wordt ter harte genomen en is ook tastbaar in de nieuwe stijl en baseline. Bedoeling is de band tussen burger en politie te benoemen én uit te stralen. Zo wordt verder gegaan dan de traditionele invulling van de rol van de politie en wordt juist de rationele én empathische kant van de job in de kijker gezet. (MM)