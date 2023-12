Vuurwerkverbod op oudejaar in tien gemeenten van politiezone Arro Ieper

Uit veiligheidsoverwegingen hebben de tien gemeenten uit de politiezone Arro Ieper een burgemeestersbesluit uitgevaardigd tot vuurwerkverbod op zondag 31 december en maandag 1 januari.

Dat geldt dus voor Ieper, Poperinge, Wervik, Staden, Moorslede, Mesen, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Zonnebeke en Vleteren

Het KMI voorspelt voor oudejaarsdag en -nacht hevige wind, tot 5 Beaufort. Vuurwerk afsteken in een dichtbebouwde gemeente is dan echt geen goed idee.

“Gebruik je gezond verstand en leef dit verbod aub na, zodat iedereen veilig de overstap kan maken naar 2024”, zo luidt de boodschap vanuit de politiezone Arro Ieper.

De grote vraag is nu uiteraard hoe dit verbod in een groot gebied van tien gemeenten zal worden gecontroleerd door de lokale politie. Bovendien is heel vaak zeer moeilijk te bepalen van waar precies men vuurwerk afschiet.