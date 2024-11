Vrouw probeert Brugse politiemotard aan te rijden tijdens wilde achtervolging: “Moesten ruit inslaan om haar uit wagen te krijgen”

In Brugge heeft de politie maandagochtend een vrouw in de boeien geslagen na een wilde achtervolging. Daarbij probeerde de bestuurster zelfs een motorrijder van de politie aan te rijden. Gelukkig zonder succes. Uiteindelijk kon ze klemgereden worden, maar zelfs dan gaf de vrouw zich niet zomaar over.

Het was een motorrijder van de Brugse politie die maandagochtend even na 8 uur zag hoe een wagen aan zéér hoge snelheid langs de Brugse ring reed. De motard maande de bestuurster aan om te stoppen, maar de vrouw was duidelijk niet zinnens dat te doen. Ze scheurde aan hoge snelheid weg en haalde diverse gevaarlijke manoeuvres uit. Behalve de zeer hoge snelheid, maakte ze ook een U-bocht op de Brugse ring in de hoop aan de politie te ontsnappen. Ze reed ook diverse keren over volle witte lijnen.

“Verschillende patrouilles kwamen in bijstand en probeerden de vrouw te stoppen”, bevestigt Christian Scheltens van politie Brugge. “Op een bepaald moment probeerde ze ook onze motorrijder aan te rijden, maar dat lukte gelukkig niet. Uiteindelijk kon ze klemgereden worden in de Baron Ruzettelaan. Omdat ze weigerde uit te stappen, moesten onze mensen een raam inslaan. Pas toen gaf de vrouw zich over.”

Vraagteken

Opvallend: de reden van de wilde achtervolging is ook voor de politie nog een vraagteken. De vrouw werd gearresteerd en meegenomen naar het politiecommissariaat. Wellicht zal het verhoor meer duidelijkheid scheppen over de beweegreden van de vrouw. Uiteindelijk eindigde de achtervolging zonder gewonden. (MM)