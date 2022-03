Vrouw dood aangetroffen op straat in Middelkerke

Omstreeks 5.30 uur vrijdagmorgen ontdekten toevallige passanten het levenloos lichaam van een vrouw op het zebrapad ter hoogte van het Arthur De Greefplein. Het parket onderzoekt nog of het om een verdacht overlijden gaat.

De hulpdiensten werden vrijdagmorgen in allerijl opgeroepen naar het Arthur de Greefplein, vlakbij de Middelkerkse zeedijk. Passanten hadden er omstreeks 5.30 uur een vrouw zien liggen op het zebrapad. De vrouw gaf geen teken van leven. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en ondernamen nog pogingen om de vrouw te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De politie sloot onmiddellijk de omgeving rond het plein af en het parket kwam ter plaatse. Hotel Excelsior, onderdeel van C-hotels lag binnen de ingestelde perimeter. Elke hotelgast die het hotel verliet moest zijn of haar gegevens achterlaten bij de politie. Ook het labo kwam ter plaatse en nam foto’s in de hele buurt.

Niets gemerkt

Bij navraag in de buurt blijkt niemand iets gezien of gehoord te hebben. “Ik woon aan de overkant en kan alleen maar zeggen dat ik pas omstreeks 6 uur heel wat zwaailichten heb gezien”, zegt C. “Daarvoor heb ik niets gehoord en ik ben nochtans al vroeg wakker. Mijn verbazing was dan ook groot.”

Het parket onderzoekt of het om een verdacht overlijden gaat. De precieze omstandigheden worden voorlopig nog onderzocht.