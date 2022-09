Vrouw doet lugubere ontdekking in brievenbus: “Het is hier een beetje standaard geworden”

Het werd een lugubere maandag voor een inwoonster van de Menenstraat in Wevelgem. Bij het openen van haar brievenbus ontdekte ze verschillende ampullen met menselijk bloed. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek.

Een maandagmorgen zoals zovelen die al snel een macabere wending kreeg voor C.R. uit de Menenstraat. Toen ze haar dagelijkse post uit de brievenbus wilde halen, kon ze amper haar ogen geloven. “Ik merkte op hoe er bloed aan mijn brievenbus kleefde dus ik kreeg al snel argwaan, argwaan die niet geheel ongegrond bleek”, klonk het in haar reactie. “Bij het openen van het deksel van mijn brievenbus merkte ik ook aan de binnenkant heel wat bloed aan en tot mijn grote verbazing lagen er verschillende medische ampullen met bloed in. Natuurlijk schrok ik me rot en ik belde meteen de politie.”

De ordehandhavers kwamen ter plaatse, deden de nodige vaststellingen maar stonden eveneens perplex. “Het is nu niet meteen een situatie die je dagelijks meemaakt”, slikt C.R. “Wie doet er nu zoiets? Meer nog, waarom zou je in godsnaam buisjes met bloed in brievenbussen gaan steken? Dit is er toch helemaal over? De politie wist niet echt goed hoe ze het verder moeten aanpakken maar voerden hun werk toch professioneel uit. Na hun vertrek moest ik die ampullen dan uiteindelijk zelf verwijderen, iets waar ik niet gerust in was. Wat als dat besmet bloed was? Een flinke dosis ontsmettingsmiddel later en door gebruik te maken van de nodige bescherming kon ik het alles verwijderen en weggooien.”

Gaat het om een wansmakelijke grap of een gerichte actie? De dame in kwestie tast in het duister al heeft ze ondertussen wel al een grondig vermoeden. “Hier wat verder in de straat is een beruchte nachtclub die meer dan eens voor overlast zorgt”, sluit ze af. “Van mensen die plassen in onze brievenbussen tot vechtpartijen en zelfs bedreigingen met een kettingzaag? Het is hier een beetje standaard geworden. Het lijkt er dan ook sterk op dat dit het zoveelste voorval is in een eindeloze lijst van problemen. De burgemeester riep de zaakvoerder in het verleden tot de orde maar veel effect heeft het niet gehad.