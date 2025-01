Vrouw (49) rijongeschikt verklaard nadat ze onder invloed van drugs met dochter op pad gaat: “En uw rijbewijs was al ingetrokken”

In de Brugse politierechtbank moest donderdagochtend een 49-jarige vrouw verschijnen voor het rijden onder invloed van drugs. Van speed en cocaïne tot morfine en amfetamine: de vrouw bleek gebruiker van heel wat verschillende soorten drugs. Enkele agenten hielden tijdens een controle de wagen staande en merkten op dat er een kind op de achterbank zat. “Mijn cliënte heeft haar auto verkocht en is drugsvrij”, zegt haar advocaat.

De lokale politie hield op 7 maart 2024 de wagen van de veertiger staande in Koekelare. De vrouw werd onderworpen aan een controle en bleek te rijden onder invloed van drugs, onder meer morfine en amfetamine. Uiteindelijk moest de dame haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren .

Even later, op 16 maart 2024, liep de vrouw opnieuw tegen de lamp in Koekelare. Dit keer reed ze terwijl dat helemaal niet mocht, opnieuw onder invloed van drugs. Bovendien was haar minderjarig kind aanwezig op de achterbank. Het kind staat inmiddels onder toezicht van de jeugdrechter. “Mijn cliënte beseft dat dit ontoelaatbaar is”, vertelt de advocaat. “Deze feiten waren een wake-upcall. Mevrouw heeft haar auto verkocht en is drugsvrij.”

Vonnis

Ook de moeder zelf was aanwezig tijdens de zitting. “Ik heb veel spijt”, klonk het. “Ik wil er alles aan doen om mijn dochter opnieuw thuis te krijgen.” De rechter was niet mals voor de vrouw. Na de controle werd in haar bloed ook speed en cocaïne aangetroffen. In 1996 en 2021 werd de dame al eens veroordeeld voor drugsfeiten, zowel correctioneel als in de politierechtbank.

De politierechter besloot de dame te veroordelen tot een rijverbod van negen maanden en een geldboete van 8.800 euro, waarvan een deel met uitstel. Ook alle proeven dienen opnieuw afgelegd te worden. De dame werd bovendien door de rechter rijongeschikt verklaard.