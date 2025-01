Vrouw (29) die onder invloed van cocaïne Viviane (77) doodreed moet nieuwe drugstesten afleggen: “Ze bleven maar aandringen”

Zes maanden na het dodelijk ongeval waarbij Viviane Lambrecht (77) stierf, is het nog steeds niet duidelijk of doodrijdster T.D. (29) drugs voorgoed vaarwel kan zeggen. De jonge mama reed vorige zomer de zeventiger dood bij het verlaten van een oprit. Al snel bleek de vrouw onder invloed van cocaïne reed. Toen de twintiger voor een eerste keer voor de politierechtbank verscheen moest ze toegeven opnieuw drugs gebruikt te hebben en ook de latere haaranalyses zijn niet geruststellend. “Er staat veel op het spel voor je.”

T.D. werd bijzonder snel voor de Brugse politierechtbank gedagvaard. Een ruime drie maanden nadat Viviane stierf stonden de nabestaanden van de vrouw in het najaar van 2024 voor het eerst oog in oog met de jonge mama die hun geliefde doodreed. Het was toen een bijzonder pijnlijke zitting, toen al snel bleek dat T.D. nog steeds drugs gebruikte. “In september heb ik op een feestje nog drugs genomen”, gaf T.D. in oktober schoorvoetend toe.

Na de eerlijke bekentenis bleven de nabestaanden muisstil. In shock. “Ik ging ervan uit dat, als je zoiets tegenkomt, je nooit nog drugs zou gebruiken”, sneerde de politierechter. T.D. verklaarde dat haar vrienden op het feestje maar bleven aandringen om cocaïne te gebruiken. “Dat is de reden waarom we je rijbewijs voor altijd willen afnemen. Loop weg van die drugs, je weet goed genoeg wat de gevolgen kunnen zijn.”

Nieuwe haaranalyses

De zaak werd in oktober 2024 uitgesteld naar januari 2025 om de nodige haaranalyses te kunnen voorleggen. Al lag die uitslag dinsdagochtend toch niet in de lijn van de verwachtingen van de rechter. “De haaranalyse is niet volledig geruststellend”, zei de rechter. Uit de analyse bleek nog cannabis aanwezig te zijn, al is dat waarschijnlijk nog van het eerdere feestje. Om te kunnen aantonen dat T.D. sindsdien drugsvrij is werd dinsdag beslist dat de vrouw bijkomende haaranalyses moet voorleggen. In principe kan de vrouw vanaf woensdag haar rijbewijs opnieuw ophalen bij de politie. “Maar autorijden zie ik echt nog niet zitten”, zei de vrouw tijdens de zitting.

T.D. moet op dinsdag 9 september nieuwe haaranalyses voorleggen bij de Brugse politierechter. De zaak zal dan ook gepleit worden. De advocaten van de burgerlijke partijen vroegen ook om een bijkomende deskundige aan te stellen, naast de gerechtsdeskundige. “Wijk niet meer van je pad af”, zei de politierechter. “Ook niet één keer. Er staat veel op het spel voor je. Blijf van die drugs af.”