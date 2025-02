Vrouw (20) voor de politierechter nadat ze beschonken crasht op terugweg van scoutsfuif: “Ze greep naar haar fles water op passagiersstoel”

Ze had nog maar een groot jaar haar rijbewijs op zak, maar vorige zomer liet een 20-jarige jongedame zich verleiden om onder invloed in haar wagen te stappen. De twintiger raakte een geparkeerd voertuig, verloor de controle over haar stuur en belandde met de wagen op zijn dak in de gracht. In de Brugse politierechtbank werd de vrouw donderdagochtend veroordeeld.

F.V. (20) behaalde op 12 april 2023 haar rijbewijs, maar liep op 7 juli 2024 al tegen de lamp voor het rijden onder invloed. De jongedame was in Kortemark op baan met haar wagen toen ze een geparkeerd voertuig raakte. Door de aanrijding verloor de vrouw de controle over haar stuur en eindigde ze met haar wagen op zijn dak in de gracht. “Ik lees in het dossier dat de vrouw naar haar fles water naast haar greep”, sneerde de politierechter. De vrouw bleek namelijk te rijden met 0.92 promille in haar bloed.

Vonnis

De wagen raakte door het ongeval compleet vernield. De jongedame gaf toe dat ze van een feestje van de KLJ kwam en niet meer mocht rijden. De politierechter besloot de twintiger een geldboete van 400 euro op te leggen en 15 dagen rijverbod. Aangezien F.V. nog een jong bestuurder was, moet ze ook het theoretisch examen opnieuw afleggen.