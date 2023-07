Voortvluchtige verdachte van diefstal met geweld, die na urenlange klopjacht met onder meer politiehelikopter werd gevat in Izegem, naar Luik overgebracht

Dinsdagavond kwam zelfs de politiehelikopter er aan te pas om een voortvluchtige jongeman (17), die in de vooravond de benen had genomen, terug te klissen. De geboeide man was eerder op de loop gegaan toen hij vanuit het politiekantoor in de Kwadestraat in Rumbeke zou overbracht worden naar Luik. Hij werd uiteindelijk ‘s nachts opgemerkt door de stadscamera’s in het centrum van Izegem.

“De jongeman was dinsdag omstreeks 16.45 uur aangetroffen door de politiezone RIHO. Hij stond geseind voor verhoor door het parket van Luik in het kader van een diefstal met geweld. Toen de politie hem wilde overbrengen naar Luik, slaagde hij erin om zich los te rukken van de politie die hem begeleidde, en nam hij de benen. Hij vluchtte weg van aan het politiekantoor in de Kwadestraat in Roeselare in de richting van Izegem”, laat het Kortrijkse parket weten.

De hele zoekactie die zich onder meer rond de Sasbrug in Kachtem en het kanaal afspeelde, zorgde voor heel wat commotie op sociale media. Zeker omdat er ook een politiehelikopter aan te pas kwam.

Na een intensieve zoektocht werd hij enkele uren nadien opgemerkt op de stadscamera’s van Izegem, waar hij opnieuw kon worden ingerekend door de politie. “Hij werd vandaag overgebracht naar Luik, waar het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de diefstal met geweld zal worden verdergezet.”