Voormalige brasserie krijgt ongewenst bezoek over de vloer

Zaterdagmiddag diende de brandweer op vraag van de politie aan de Ketsbruggestraat in Brugge een leegstaand pand dicht te timmeren.

De voormalige brasserie Tuf Tuf wordt al een tijdje niet meer uitgebaat en krijgt geregeld krakers en andere ongewenste bezoekers over de vloer. De brandweer timmerde de deur die opengebroken was dicht en deed een controle of er nog andere toegangsmogelijkheden in het pand waren.