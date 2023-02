Voertuig met vier flessen lachgas aan de kant gezet in Oostende, bestuurder (20) legt ook positieve speekseltest af

In de nacht van maandag op dinsdag, omstreeks 1.30 uur, zette een politiepatrouille een voertuig aan de kant ter controle. De bestuurder, een 20-jarige man, legde een positieve speekseltest af. Ook de drie inzittenden (18, 20 en 22 jaar) testten positief tijdens een speekseltest.

Het rijbewijs van de bestuurder is voor vijftien dagen ingetrokken. De politie trof in het voertuig ook nog vier flessen lachgas en ballonnen aan. Hiervoor werd een gemeentelijke administratieve sanctie opgesteld, het lachgas werd in beslag genomen.