Vlaams parlementslid Maaike De Vreese slaakt noodkreet: “Meer Brugse spoorwegpolitie nodig”

Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) noemt de criminaliteit aan het Brugse station onaanvaardbaar: “In 2020 en 2021 vonden er daar niet minder dan 635 criminele feiten plaats. Er moet in Brugge opnieuw een volwaardige dienst van de Spoorwegpolitie komen.”

Kamerlid Tomas Roggeman (N-VA) vroeg de cijfers op aan de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). In 2020 werden er in en rond het station 366 feiten geregistreerd, in 2021 waren dat er 269.

Toch dienen deze cijfers omzichtig geïnterpreteerd te worden: de meest voorkomende feiten gaan over inbreuken tegen de vreemdelingenwetgeving, gevolgd door dronkenschap en alcohol, het niet naleven van coronamaatregelen, drugs. Maar toch ook 89 diefstallen en afpersingen.

Onveiligheidsgevoel

Volgens de voorlopige cijfers van 2022 (tot en met het derde trimester, de meest recente) zijn er dat jaar al 178 feiten gebeurd. “Het onveiligheidsgevoel groeit in Brugge. De voorbije jaren is het station helaas het toneel geweest van vechtpartijen en drugsdelicten. Er is nood aan meer blauw op straat en meer controles in de stationsbuurt”, vul gemeenteraadslid Nele Caus (N-VA) aan.

Zij interpelleerde, net als Stefaan Sintobin (VB) al herhaalde keren over deze problematiek tijdens de gemeenteraad. Laatstgenoemde stelt: “Het is triestig om vast te stellen dat de belangrijkste toegangspoort tot onze stad geteisterd wordt door zovele criminele feiten. De eerste aanblik voor bezoekers is allesbehalve fraai.”

Noodoproepen

Volgens Maaike De Vreese moet er in Brugge opnieuw een volwaardige dienst van de Spoorwegpolitie komen: “Enkel een kleine interventieploeg die op noodoproepen reageert is onvoldoende.”

Volgens federaal parlementslid Franky Demon (CD&V) is de personeelsproblematiek bij de Spoorwegpolitie verre van nieuw: “Deze politie werd afgebouwd, toen Jan Jambon minister van Binnenlandse Zaken was, een partijgenoot van Maaike.”

Resolutie

“Ik sluit wel aan bij Maaikes vraag om de spoorwegpolitie te versterken. Die oproep deed ik al meerdere keren. In tegenstelling tot wat Maaike De Vreese beweert, werden op federaal niveau al maatregelen genomen. Zo werd op 14 februari in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een voorstel van resolutie goedgekeurd over de versterking van de spoorwegpolitie.”

“De resolutie vraagt de minister van Binnenlandse Zaken om een doorwrocht investeringsplan. Er werd in de resolutie ook gevraagd de samenwerking tussen de spoorwegpolitie en de lokale politiekorpsen op punt te stellen. Minister Annelies Verlinden gaf in de commissie Binnenlandse Zaken ook aan dat de Spoorwegpolitie prioriteit krijgt bij de rekrutering. Daarnaast zal bij bovenlokale fenomenen elke provincie beschikken over een team voor dringende interventies in treinen, op de sporen en op de perrons.”

Corona

Voor burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is criminaliteit nergens aanvaardbaar: “Niet in en rond het station, niet op ‘t Zand , niet op de Eiermarkt of de Kuipersstraat, ook niet in het voetbalstadion en ook niet op het strand van Zeebrugge.”

“De vermelde cijfers dienen gerelativeerd te worden. Er wordt gesproken over 635 door de politie geregistreerde feiten. Het gaat hier wel over twee jaar – 366 in 2020 en 269 in 2021 . Dit is een daling van 26,5 procent. Wat 2020 betreft, hebben 54 van de 366 feiten verband met het niet naleven van de coronamaatregelen (niet dragen van het mondmasker). 122 feiten gaan over de vreemdelingenwetgeving: onwettig verblijf in het land of niet in bezit van geldige verblijfsvergunning.”

Brief

“Er blijven amper 190 gemeenrechtelijke misdrijven over, waarvan meest voorkomende zijn: dronkenschap en alcohol (51) en drugs (28). Dit op jaarbasis! Uiteraard zorgen deze feiten voor een slecht beeld aan het station, maar ik maak mij meer zorgen over diefstal en afpersing. In 2020 ging het om 50 feiten, in 2021 waren het er 39, een stevige daling.”

“Dat doet mij niet op mijn lauweren rusten. Ik heb een brief geschreven naar minister Annelies Verlinden om meer inzet van spoorwegpolitie in Brugge te vragen. Er is, na interpellaties van Nele Claus (N-VA) en Stefaan Sintobin (VB) een afspraak met de korpschef van de lokale politie om meer zichtbaar aanwezig te zijn in de stationsomgeving. Wat sindsdien ook effectief gebeur”, aldus Dirk De fauw.