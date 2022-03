Vijf bestuurders verliezen rijbewijs tijdens verkeersacties Westkust

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend diverse verkeerscontroles op het grondgebied. Daarbij werden 108 bestuurders gecontroleerd, waarvan er vijf hun rijbewijs moesten inleveren. Drie van hen voor de duur van 15 dagen.

De controles in Westkust vonden zowel vrijdagavond plaats als in de nacht van zaterdag op zondag en zondag zelf. De controleplaatsen waren de Kromfortstraat in Adinkerke, Ten Bogaerde in Koksijde, op de Kaai in Nieuwpoort, aan de Sluizen in Nieuwpoort en op de N34 in De Panne. Naast de vaste controleplaatsen, gebeurden ook tal van mobiele controles. Van de 108 gecontroleerde bestuurders, keken er vijf te diep in het glas. Twee bestuurders die respectievelijk 0,78 en 1,33 promille bliezen verloren het rijbewijs voor drie en zes uren. Drie andere bestuurders verloren hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen. Zij hadden 1,70 promille, 2,02 en 2,18 promille in het bloed.

Daarnaast waren er tal van andere inbreuken die vastgesteld werden. Twee bestuurders mochten meteen ondervinden dat de boetes voor het gebruik van een smartphone in de wagen deze week gevoelig verhoogd werden. Zij moesten meteen 183,06 euro betalen. Drie bestuurders die geen veiligheidsgordel droegen moesten 125,06 euro ophoesten. Daarnaast waren er verschillende inbreuken op de technische vereisten van de wagen of fiets of inbreuken inzake keuring en het rijbewijs. Tot slot betrapte de politie ook nog een wildplasser die een GAS-pv kreeg opgelegd. (JH)