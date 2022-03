Vijf bestuurders betrapt bij controleactie Westkust: bestuurder met levenslang rijverbod blaast 2,55 promille

Politiezone Westkust hield afgelopen weekend controleacties in Koksijde waarbij 51 ademtesten afgenomen werden. Vijf bestuurders lieten zich betrappen. Een bestuurder blies zelfs 2,55 promille.

De controleacties vonden zaterdagavond plaats en in de nacht van zaterdag op zondag. Er werd gecontroleerd op twee plaatsen in Koksijde: aan de Koninklijke Baan en in de Robert Vandammestraat. Naast deze vaste controles gebeurden er nog mobiele controles.

Er werden in totaal 51 ademtesten afgenomen tijdens de controles. Een bestuurder legde een ademtest ‘alarm’ af en blies 0,58 promille. De man kreeg een onmiddellijke inning. Drie bestuurders hadden meer gedronken en legden een ademtest positief af. Zij hadden respectievelijk 0,85 en 0,99 en 1,08 promille in hun bloed. Zij moesten hun rijbewijs zes uren afleveren.

Een bestuurder had een ademanalyse van maar liefst 2,55 promille. “Hij reed niet alleen zwaar onder invloed en had bovendien al een levenslang rijverbod”, zegt Ine Deburchgraeve. “Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd en hij kreeg uiteraard een proces-verbaal.”

Zeer strenge controles

“Uit onze controles van afgelopen weekend blijkt dus dat 10 procent onder invloed van alcohol achter het stuur zat. Alcohol is een van de grootste ‘killers’ in het verkeer. In België speelt alcohol een rol in 1 op 4 dodelijke ongevallen. Bijna 4 op 10 bestuurders die bij een verkeersongeval ernstig gewond raakt, reed onder invloed van alcohol. Vandaar controleren we hier zeer streng op in politiezone Westkust.”

“Verder stelden we nog drie processen-verbaal van waarschuwing op voor het niet op zak hebben van een geldig rijbewijs, twee voor het niet in orde zijn met de verzekering en twee voor het niet in orde zijn met het keuringsbewijs. We stelden een proces-verbaal op voor het rondrijden met een ongeldig Pakistaans rijbewijs en een proces-verbaal voor het niet gebruiken van de richtingsaanwijzers.” Tot slot was er nog een GAS-pv voor parkeren waar dat niet mocht. (JH)