Versterking voor politie Komen-Waasten

Twee nieuwe leden vullen voortaan het politiekorps van Komen-Waasten aan. Met Norma Decraye kan de zone zich meer gaan inzetten op communicatie, terwijl commissaris Ludovic Payen dan weer directeur van de operaties wordt.

De zone was al geruime tijd op zoek naar nieuwe mensen, een zoektocht die een goede afloop kende. Norma moet de dienst communicatie versterken en hoewel ze nieuw is binnen de dienst, is de politie geen totaal onbekend gegeven. “Mijn partner is politieagent en ook mijn papa is politieagent, zelfs een ex-Rijkswachter”, lacht ze. “Ik werkte voordien in de bankwereld maar ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging. Kiezen voor een loopbaan binnen de politie was helemaal geen verrassing want ik ben ervan overtuigd dat dergelijke eenheid nodig is om de wereld voor iedereen veiliger te maken. Communicatie is een cruciaal gegeven want de burgers moeten op de hoogte worden gehouden van zowel de positieve als de negatieve zaken. We zijn en blijven immers een dienst aan de bevolking!”

Twaalf selectierondes

Met de komst van commissaris Ludovic Payen komt dan weer een einde aan een zoektocht die heel wat voeten in de aarde had. Niet minder dan twaalf selectierondes werden georganiseerd, telkens zonder resultaat. “Ik begon mijn loopbaan als inspecteur in Brussel, waarna ik hoofdinspecteur in Doornik werd”, lacht de nieuwe directeur van de operaties. “Uiteindelijk kwam ik als commissaris in Moeskroen terecht en kreeg ik hier de kans om aan de slag te gaan. Als directeur van de operaties zal ik de schakel worden tussen onze mensen op straat en de korpschef, waarbij ik zal instaan voor het organiseren van zowel kleine als grote operaties.”