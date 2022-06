Verschillende bestuurders onder invloed gevat tijdens politiecontrole in Oostende

Tijdens het verlengd weekend wist de politie verschillende chauffeurs te onderscheppen die reden onder invloed.

In de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 juni kort na 1 uur zette de politie een 30-jarige chauffeur aan de kant in de Euphrosina Beernaertstraat. Vlak ervoor had hij namelijk een verbodsbord – het bekende rode bord met horizontale witte streep – genegeerd. De man legde een positieve ademtest af en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Het voertuig werd getakeld en de politie stelde een proces-verbaal op.

Ruim een half uur later werd een 38-jarige bestuurder gecontroleerd nadat hij aan vrij hoge snelheid door de Elisabethlaan reed. Een positieve ademtest resulteerde in het intrekken van het rijbewijs voor 15 dagen. Vervolgens, in de Prins Albertlaan, trok de rijstijl van een 40-jarige Bredenaar eveneens de aandacht van een ploeg. Ook hij legde een positieve ademtest af en zag het rijbewijs ingetrokken.