Verkeerszondaar speelt motor drie maanden kwijt nadat hij vlucht voor politie

Een man uit Oostende heeft zich dinsdag misdragen met zijn motorfiets in Torhout. Hij vluchtte weg voor de politie, maar kon gevat worden. Zijn motorfiets werd nu in beslag genomen.

Het was dinsdagochtend rond 7 uur toen een politieploeg van zone Kouter een motorfiets aan hoge snelheid zag rijden in de Kortemarkstraat in Torhout. De politie probeerde de motard te onderscheppen, maar die vluchtte weg. Uiteindelijk kon hij in de Gitsstraat onderschept worden doordat hij klemgereden werd.

Motor in beslag

Al gauw bleek waarom de 27-jarige man uit Oostende alle moeite deed om aan de politie te ontsnappen. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs maar bovendien was zijn motorfiets niet ingeschreven en verzekerd. De politie verwittigde daarna het parket die besloot om de motorfiets voor de duur van drie maanden in beslag te nemen. De man mag zich ook nog aan een gerechtelijk staartje verwachten bij de politierechter. (JH)