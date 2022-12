Verkeerscontrole in Oostende ontaardt in schermutseling

Bij een verkeerscontrole heeft de politie van Oostende vrijdagochtend vier inzittenden van een voertuig bestuurlijk aangehouden. Ze weigerden alle medewerking en de situatie ontaardde in een schermutseling.

In de vroege ochtenduren, rond 5 uur, zag de politie van Oostende op camerabeelden in de uitgaansbuurt dat een groep jongeren vertrok en in een wagen stapte.

Alcohol en drugs

De jongeren gaven een beschonken indruk en werden daarom even verderop aan de kant gezet om over te gaan tot controle.

Er zijn zaten zes Franse inzittenden in de wagen. De opstellers ruikten alcohol en drugs en wensten over te gaan tot identificatie en controle. De bestuurder en drie inzittenden weigerden echter alle medewerking en de situatie ontaardde in een schermutseling.

Processen-verbaal

Uiteindelijk werden vier van de zes inzittenden bestuurlijk opgesloten. Het voertuig werd in beslag genomen en de nodige processen-verbaal opgesteld. Er vielen geen gewonden bij het incident.