Verdachte wagen maakt brokken tijdens achtervolging in de Barakken

Een interventieploeg van de Politiezone Grensleie heeft er een pittige achtervolging opzitten. Zaterdagavond vluchtte een verdacht voertuig tijdens de avonddrukte in de Barakken tot over de Franse Grens, en richtte zo heel wat materiële schade aan. De bestuurder slaagde erin uit de handen van de politie te blijven.

Zaterdagavond omstreeks 17.15 uur was de interventieploeg op patrouille op Waalvest in Menen toen ze een verdachte Volkswagen Golf met Duitse nummerplaat opmerkten. Op een autobusparking ter hoogte van het AZ Delta aan de Rijselstraat kan de politie de het voertuig tot stilstand krijgen. Wanneer ze uitstappen om de twee inzittende verdachten te controleren vlucht de Volkswagen echter aan een hoge snelheid weg richtig de Barakken en de Franse grens.

Blutsen en brokstukken

Op dat moment is het heel druk in de Rijselstraat, de politie beslist het voertuig te achtervolgen en de vele voetgangers en fietsers te waarschuwen. De Volkswagen rijdt zich klem in de verkeersdrukte ter hoogte van de Moeskroenstraat maar wringt zich een baan tussen de file.

Hij botst daarbij tegen verschillende geparkeerde wagen en andere voertuigen die zich op de rijweg bevinden (onder andere een anonieme politiecombi), met afgereden spiegels en tal van blutsen als gevolg. Uiteindelijk slaagt de bestuurder van de verdachte auto erin om te vluchten over de Franse grens aan het Delorsplein.

De reden van de vlucht is nog niet duidelijk. Het voertuig staat internationaal geseind en de politie houdt sinds zaterdagavond alerte controles.